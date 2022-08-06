Ад на земле: история бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира

История бомбардировки Хиросимы и ее последствия для всего мира

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Страшная трагедия, унесшая сотни тысяч жизней, произошла ровно 77 лет. На ком лежит ответственность за произошедшее?

Ровно 77 лет назад, 6 и 9 августа 1945 США скинули атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. По современным подсчетам, в жуткой трагедии погибло более 300 тысяч человек. 5-tv.ru вспоминает, как это было и кто виновен в произошедшем.

Как США выбирали «претендентов» и почему пощадили Киото

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Немногие знают, что изначально первой целью для атаки Штаты выбрали Киото. Изначально специально созданный комитет по выбору целей выбрал пять городов-«претендентов». Ими стали Киото, Хиросима, Иокогама, Кокуру и Ниигату. Нагасаки в этот список не вошел и считался запасным вариантом.

По каким критериям комитет определил точки атак? Во-первых, в военных целях США считали необходимым уничтожить крупнейшие промышленные города и производства вооружения. Во-вторых, американцы подумали и о психологическом факторе. Япония должна была пережить не только физический шок.

Лидеров в топе моментально определили Киото. Город подходил всем нуждам американцев — крупнейший индустриальный центр с самым большим количеством умнейших граждан Японии. Однако военный министр Генри Стимсон вычеркнул Киото из списка из-за культурного наследия города — и не только.

«Стимсон ценил Киото со времен проведенного там несколько десятилетий назад медового месяца», — рассказывал потом профессор Эдвин О. Райшауэр.

Хиросима — «Бомбите первую цель»

www.globallookpress.com / Source: Global Look Press

В ходе совещаний было принято решение атаковать Хиросиму. Известно, что «момент икс» переносили из-за плотной завесы облаков над городом. Однако 6 августа эта завеса рассеялась и американцы моментально приступили к действию.

С острова Тиниан в воздух взмыл американский бомбардировщик B-29 под управлением полковника Пола Тиббетса. Самолет, несущий смерть, пилот назвал в честь любимой мамы — Enola Gay. С названием бомбы США решили проявить особый креатив и назвали ее «Малыш» (Little Boy).

Тиббетс отправился к Хиросиме в составе связки из шести самолетов. Командиры, посланные на разведку к Нагасаки и Кокуре сообщили о возникшей облачности. В этот момент пилот одного из самолетов увидел просвет над Хиросимой и моментально подал сигнал: «Бомбите первую цель!».

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Ранним утром японские радары зафиксировали приближение нескольких американских самолетов и включили воздушную тревогу. Однако из-за малого количества и вида самолетов операторы списали их на обычных разведчиков и отключили тревогу.

Около восьми часов утра по местному времени, бомбардировщик B-29 с высоты девяти километров сбросил бомбу в центр Хиросимы. «Малыш» летел около минуты и взорвался, выпустив около 15 килотонн тротила.

Тени Хиросимы

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В первые секунды мир остановился: часы по всей Хиросиме замерли и навек оставили точное время трагедии — 8:15. Взрыв погрузил город в кромешную тьму. А потом разверзся ад. Находившиеся ближе всего к эпицентру сгорели мгновенно. Птицы сгорали в воздухи и оставляли лишь пепел. Световое излучение было настолько велико, что по всему городу силуэты людей отпечатались жутким трафаретом на стенах, ступеньках, мостах. Этот феномен получил название «Тени Хиросимы» и по сей день музеи фотографии устраивают выставки с подборками призрачных, леденящих душу снимков.

Twitter /supperbraun

Многочисленные пожары от взрыва объединились в огромный огненный смерч, убивший тех, кто чудом спасся в первые минуты взрыва.

Трагедия унесла жизни около более ста тысяч людей. Но даже выжившие не смогли радоваться спасению — половина из них скончалась от мук острой лучевой болезни.

Три цвета: черный, красный и коричневый

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Акико Такакура находилась на расстоянии трех сотен метров от эпицентра. Неизвестно, каким образом она выжила и дожила до глубокой старости. Воспоминания Акико, как и других выживших, стали драгоценностью для исторической памяти.

«Три цвета характеризуют для меня день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму: черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва», — так описывала японка момент трагедии.

Как облака испортили рандеву второй бомбе и направили ее в Нагасаки

DPA /ТАСС

Как уже отмечалось ранее, бомбардировка Нагасаки не входила в планы США. Изначально бомбардировщик во главе с майором Чарльзом Суини и несший бомбу «Толстяк» (Fat Man) направился к точке «рандеву» (встречи) с другими самолетами. Один из них пропал, а Суини получил данные о высокой облачности над целью — городом Кокура. Тем не менее, он трижды пытался прицелиться, бросил попытки и «метнулся» к Нагасаки. Но и там Японию защищали облака. Поэтому пилоты прицелились «наугад» и кинули бомбу на стадион в промышленной части города. Если бы «Толстяк» приземлился слегка южнее, то попал бы в центр жизни Кокуры и жертв было бы намного больше.

Мощность взрыва в Нагасаки была больше, чем в Хиросиме — около 20 килотонн тротила. Но число жертв было меньше — погибло около 80 тысяч человек, болезни довели это число до 140 тысяч.

Маленькая девочка и тысяча бумажных журавликов

После трагедии в Хиросиме и Нагасаки были возведены десятки монументов в память о погибших. Главным историческим памятником считается единственное уцелевшее здание — Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы. Сейчас его называют «Атомным куполом». Аничкина Г/ ТАСС

Еще один известный мемориал — Детский памятник мира. Он возведен в честь японской девочки Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии из-за последствий взрыва. Однажды Садако услышала легенду: если человек сделает из бумаги тысячу бумажных журавликов, то любое его желание волшебным образом исполнится. Малышка настолько хотела выжить, что начала складывать птичек в больнице. Но она успела сделать лишь 644 журавлика и умерла в возрасте 12 лет. Друзья девочки доделали за нее бумажных птиц, и Садако Сасаки была похоронена вместе с тысячей журавликов.

© РИА Новости / А. Анисимов

Никаких извинений спустя 77 лет

Прошло 77 лет с момента первого взрыва в Хиросиме. За это время Соединенные Штаты Америки не взяли на себя ответственность за гибель сотен тысяч людей. По мнению властей, атомные бомбардировки были ответом на агрессию Японии.

www.globallookpress.com /Pete Souza

Интересно, что главы США один за другим избегали посещения Хиросимы и Нагасаки. Первый «визит» совершил даже не президент, а глава МИДа. В 2016 году Джон Керри посетил Хиросиму в ходе саммита G7. В этот же году вслед за Керри в город прибыл и действующий на тот момент президент Барак Обама. Он призвал мир запретить ядерное оружие, но извинения за атомные бомбардировки так и не принес — лишь возложил цветы у памятника погибшим.

Был ли усвоен урок Хиросимы и Нагасаки?

www.globallookpress.com / IMAGO Irmantas Gelunas

Спустя все эти годы главы стран и эксперты ведут ожесточенные дискуссии по вопросу ядерного вооружения. И хотя после трагедии в Японии многие согласились с недопустимостью бомбардировок подобного масштаба, некоторые страны снова и снова угрожают ядерными и атомными бомбами. Так, за несколько дней до годовщины взрыва в Херосиме госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях Штаты готовы снова применить оружие невероятного масштаба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Хиросимы в годовщину трагедии процитировал русского писателя Льва Толстого.