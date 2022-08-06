Боевики обстреляли ракетами с минами «Лепесток» Куйбышевский район Донецка

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В результате ударов один мужчина получил ранение. Ему потребовалась медицинская помощь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь выпустили по Донецку запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Под удары попал Куйбышевский район города. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле реактивной системой залпового огня (РСЗО)», — сказано в сообщении.

Противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены на улицах Корейская, Туманяна и Нарвской. В результате обстрела на улице Грекова пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

В Штабе территориальной обороны ДНР еще раз призвали жителей быть максимально внимательными и осторожными, не прикасаться к взрывоопасным предметам и не наступать на них.

ПМФ-1 «Лепесток» разбрасывается на площади при помощи реактивных снарядов, как и кассетные боеприпасы. Она имеет защитный цвет, и ее сложно отличить от растительности. Коварство заключается еще и в том, что люди могут не увидеть опасности в мине. Если человек наступит на нее, высок риск повредить ноги. Устройства также могут взорваться самопроизвольно, к примеру, от нагревания солнечными лучами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали частный сектор Первомайска в ДНР.