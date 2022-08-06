Сотни людей рискуют погибнуть в «Долине смерти» в США из-за наводнения

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Последний раз стихия так бушевала более 30 лет назад.

Сотни людей могут погибнуть в национальном парке «Долина смерти», расположенном на границе двух штатов — Калифонии и Невады. Там сейчас сильнейшее наводнение, и порядка тысячи человек не могут покинуть территорию — из них около 500 — гости и остальные — сотрудники, сообщает ABC News.

Пока что о жертвах и пострадавших в результате разбушевавшейся стихии ничего не сообщается, между тем на кадрах, выложенных в соцсеть Twitter, можно увидеть, что под метровым слоем обломков и веток оказалось большое количество машин. Затоплены номера гостиниц. Из строя вышла система водоснабжения.

Своего спасения сейчас ждут сотни людей, но пока неизвестно, когда подоспеет помощь. Сообщается, что не ранее чем через несколько часов. Департамент транспорта Калифорнии рассчитывает провести эвакуацию по одной из дорог. Правда, каким образом это удастся сделать, непонятно. Ведь на территорию обрушилось рекордное количество осадков, последний раз похожая ситуация была аж в 1988 году.

Национальный парк «Долина Смерти» — один из самых молодых национальных парков в США. Соответствующий статус местность получила в октябре 1994 года, а до этого времени она успела побывать биосферным заповедником, а также Национальным памятником. Таковым ее провозгласил Президент Герберт Гувер в 1933 году. Географически Национальный парк «Долина смерти» находится в штате Калифорния, небольшой анклав парка заходит в штат Невада. Площадь парка составляет 13,5 тысяч квадратных километров, больше только Аляска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приходит в себя после сильнейшего потопа один из главных курортов России — Сочи. Там под воду тоже ушло много машин и пострадали дома. Люди пытаются оправиться от происшедшего.