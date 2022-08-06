Академик: США планируют очередную ядерную атаку после Хиросимы

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Штаты, по мнению многих специалистов, не чувствуют ни капли вины за трагедию в Хиросиме и Нагасаки и готовы вновь скинуть бомбы.

США не считают себя виноватыми в уничтожении Хиросимы и Нагасаки и готовы в любой момент повторить трагедию и убить невинных людей. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.

По словам эксперта, идеология Соединенных Штатов базируется на принципе «бей первым», при этом агрессором страна себя никогда не считает. Если взглянуть на документы американской ядерной доктрины, то можно заметить интересный факт: США допускают сбрасывание ядерной бомбы в ответ на любую атаку даже обычным вооружением.

«Они не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, все это — акты возмездия, так же как стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией. Это господствующая в США точка зрения», — отметил Алексей Арбатов.

Кроме того, он подчеркнул высокую вероятность ядерной атаки США в ближайшем будущем.

«Мы уже больше пяти месяцев находимся на грани прямого вооруженного столкновения России и НАТО. В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — отметил эксперт.

К слову, накануне трагедии с Хиросимой и Нагасаки США вновь заговорили о применении ядерного оружия и даже назвали условия, при которых полетит первая бомба.

Source: Global Look Press Гавриленко Г. / ТАСС Гавриленко Г. / ТАСС

6 и 9 августа 1945 года США произвели атомную атаку по японским городам Хиросима и Нагасаки. Эти бомбы сравняли мирные города с земли и унесли жизни сотен тысяч людей. Однако спустя 77 лет США так и признали ответственность за гибель древних городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Хиросимы на церемонии памяти жертв трагедии процитировал русского писателя Льва Толстого.