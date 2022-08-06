Россия направила генсеку ООН Гутерришу данные об обстреле ВСУ по Запорожской АЭС

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Организацию призвали называть вещи своими именами и наконец приступить к действиям.

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе Вооруженных сил Украины по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы направили подробную информацию об этой вопиющей провокации генеральному секретарю ООН», — написал дипломат по-английски в Twitter.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН. Фото: www.globallookpress.com / Li Muzi / Xinhua

Кроме того, Дмитрий Полянский прокомментировал раннюю публикацию по этой теме постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

«Пора бы ООН начать называть вещи своими именами», — заявил Полянский.

Накануне вечером ВСУ совершили обстрел по территории Запорожской АЭС. В общей сложности было выпущено 20 снарядов. Итогом стало повреждение линий электропередач, из-за чего население города Энергодара осталось без света. Кроме того, были повреждены трубопроводы, а на водородной станции произошло факельное возгорание газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Запорожской области усилят систему ПВО после обстрелов ВСУ по АЭС.