«Вы вообще кто?»: Зеленский опозорился в Twitter из-за ситуации с Тайванем

МИД Тайваня не признал Владимира Зеленского во время переписки в Twitter

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Простая поддержка со стороны политика обернулась странными вопросами и непониманием.

В социальных сетях случилась забавное недоразумение с участием украинского лидера Владимира Зеленского и официальным аккаунтом МИД Тайваня. Президент Незалежной хотел поддержать страну в непростой ситуации, однако ведомство даже не узнало в нем известного политика.

Все началось с публикации в Twitter, где МИД Тайваня призывает к помощи западных лидеров. В посте говорится о китайских войсках, которые окружили остров. Известно, что КНР начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг региона в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Теперь МИД Тайваня говорит о своей уязвимости и ждет поддержки от других государств.

Twitter / MOFA_Taiwan

Видимо, украинский лидер очень проникся ситуацией на острове и решил ответить на публикацию. Появившись под твитом, Зеленский написал «Тайвань, мы с тобой!», однако поддержка главы Незалежной пришлась не по душе ведомству.

В ответ на короткое высказывание ему прилетел незамысловатый вопрос: «Вы вообще кто?». МИД Тайваня даже не узнал в Зеленском украинского президента. Примечательно, что через некоторое время публикацию удалили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как издание Sky News разоблачило мифы о Зеленском.

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