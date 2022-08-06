Точно в яблочко: какие новые винтовки российские снайперы используют на Украине

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

В руках профессиональных бойцов вооружение становится идеальным инструментом по уничтожению украинских боевиков.

В ходе специальной военной операции России на территории Украины союзными силами применяются различные вооружения, в том числе высокоточные снайперские винтовки. Информацию об этом собрал 5-tv.ru.

Убойный «Опустошитель»

Активно используется винтовка DXL-5 «Опустошитель», которая обладает натовским калибром 12,7 на 99 миллиметров. Стоит отметить, что новые поставки, изготавливаемые для ВС РФ, производятся под патрон размером 12,7 на 108 миллиметров, соответствующий российскому калибру.

Фото: ВКонтакте / lobanov_arms

Эксперты подчеркивают, что именно «Опустошитель» является высокоточным оружием, способным легко справиться в борьбе против снайперов националистов.

Сама винтовка отличается высокой кучностью (0,5 угловой минуты) и дальностью (около 2,3 тысячи метров) стрельбы, опережая зарубежные аналоги.

Сверхточный «Сталинград»

В борьбе за возвращение мира в Донбассе российские военнослужащие используют снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Многие специалисты отмечали ее высокую эффективность, которая точно работает даже на дистанции полтора километра. Особенно данное вооружение показало себя с наилучшей стороны в Донбассе.

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

Применение «Сталинграда» в Незалежной отлично котируется с заданными целями. Эта винтовка дает преимущество спецназу при выполнении специальных огневых задач.

Стоит отметить, что TSVL-8 — это модульная мультикалиберная снайперская винтовка. Как заявляют разработчики, вооружение легко применяется как для охоты, так и для соревнований, но при этом подходит и для специальных огневых целей. Компания Lobaev Arms создала «Сталинград» как оружие с упрощенной конструкцией и идеальными характеристиками. Сама винтовка снабжена складным прикладом для портативности и обладает скелетонным построением, сконструированным при использовании шасси.

Смертоносный «Сумрак»

Также у российской армии имеется и самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак». Она уже показала свои потрясающие возможности в боях под Харьковом и Киевом.

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

Как писало еще два года назад британское издание Daily Mail, данная винтовка претендует на титул «самой смертоносной». Главные ее достоинства — это сочетание мощных патронов, немалого калибра и повышенной точности выстрелов на сверхдальние расстояния. Когда «Сумрак» попадает в руки идеального стрелка, то становится непобедимым инструментом по уничтожению цели на дистанции три километра.

Сам СВЛК-14С был создан около десяти лет назад и за это время установил два серьезных рекорда. Стрелок с помощью винтовки в 2017 году ударил точно по цели с расстояния 4210 метров, а в 2019-м в темное время суток выстрелами из «Сумрака» поразили грудную мишень № 4, причем всеми пятью выстрелами при дальности два километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине.