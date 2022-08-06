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Рокер Сергей Шнуров яростно опроверг слухи об отъезде из России

Эмилия Малинина 104
Рокер Сергей Шнуров яростно опроверг слухи об отъезде из России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Знаменитость всегда трепетно относился к родине и серьезно негодует в случае распространения слухов об обратном.

Российский музыкант Сергей Шнуров опроверг новости о переезде из России и прокомментировал недавно появившееся фото в сети, на котором счастливый артист якобы позирует вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным и актером Георгием Болоневым в Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам звезды, нашумевший кадр является фотошопом и сам исполнитель не имеет к нему отношения.

«Журналисты дали поводы помусолить в новостях мою фамилию. То ли я эмигрировал в Швейцарию, то ли в ЛНР уехал. <…> Мое лицо можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к моей реальной жизни. Будьте здоровы», — яростно написал артист в Telegram-канале.

Неприятное недоразумение случилось после публикации Болонева, который разместил компрометирующее фото в своем микроблоге. Многие поверили в достоверность кадра и по сети распространились слухи об артистах. Позже актер удалил снимок и поспешил объяснить поклонникам, что пост был опубликован в качестве шутки.

Уезжать из России Шнуров не собирается, ведь как ранее писал 5-tv.ru, музыкант обвинил в предательстве сбежавших из нашей страны знаменитых соотечественников, а также говорил, что такая позиция ему кажется очень слабой.

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