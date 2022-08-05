«Надо давить»: Певцов предложил контролировать искусство в РФ 

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В экспертную группу должны быть включены психологи и представители религиозных конфессий. Это должно помочь победить веяния, которые разрушают государство изнутри.

Актер и депутат Дмитрий Певцов, который вошел в Группу по расследованию антироссийских действий предложил контролировать искусство в России.

Первый замглавы Комитета Госдумы по культуре убежден, что государство имеет полное право на контроль содержания произведений искусства, на которые выделяются бюджетные деньги. По его мнению, для этого необходимо создать специальную группу экспертов, в которую будут входить психологи и представители религиозных конфессий.

«То, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов», — цитирует Певцова «Парламентская газета».

Политик и артист заявил, что все выходящие на большую аудиторию проекты и произведения искусства должны быть под контролем государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Певцов один из многих артистов, кто поддержал действия российских властей вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. И убежден: если когда-либо все «бежавшие» за границу знаменитости захотят вернуться в Россию, не стоит потакать их желаниям. Таких людей необходимо держать на расстоянии, чтобы избежать новых возможных провокаций.