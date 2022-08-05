Омолодит и оздоровит? Зачем Пугачевой понадобилась барокамера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

При плотном графике час сна в барокамере заменяет три-четыре часа обычного сна.

Генеральный директор Air.Oxi Евгений Никольский рассказал в беседе с 5-tv.ru о барокамере Airox H90, которую заказала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Он отказался комментировать информацию, действительно ли делала такой заказ певица. По словам Никольского, его компании важна конфиденциальность.

«Преимущества барокамеры Airox H90 является ее размер. Она самая большая, самая просторная, комфортная. Также широкий диапазон настроек позволяет задать индивидуальный параметр для сеансов, подходящие для любого клиента. Как для оздоровления, так и для лечения каких-либо болезней. Сенсорные панели, как на панели управления, так и внутри камера позволяет проводить сеансы одному. То есть не нужны дополнительные лица, чтобы провести себе сеанс», — рассказал Никольский.

Он добавил, что знаменитости часто заказывают такие агрегаты, потому что они имеют омолодительный и оздоровительный эффекты. Никольский подчеркнул, что при плотном графике час сна в барокамере заменяет три-четыре часа обычного сна.

«Процедура баротерапия практически не имеет противопоказаний, за исключением кардиостимуляторов и людей с эпилепсией», — отметил гендиректор Air.Oxi.

5-tv.ru

Никольский подчеркнул, что каждое заболевание связано с нехваткой кислорода, поэтому сеансы баротерапии показывают высокую эффективность при любых заболеваниях.

«Любая оздоровительная программа становится на 80% эффективней при сеансах баротерапии. Также баротерапию назначают при неврологии, травматологии, сахарном диабете и тому подобное», — отметил он.

Сейчас Пугачева находится за границей вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми. Пара сбежала из страны в конце февраля, вскоре после начала спецоперации по защите жителей Донбасса. Сначала семья жила в Израиле, куда и пришла заветная посылка, а теперь обустроилась в Латвии.

Несмотря на отъезд, сама Алла Борисовна не высказывалась против РФ. А вот ее муж поддался антироссийским настроениям, критиковал из-за границы родину, а также соотечественников. Часть «шуток» о России вышла за пределы социальных сетей и была озвучена Галкиным на концертах за рубежом, за которые юморист получил солидные гонорары. Дошло до того, что от звездной семьи отвернулось множество поклонников.

Как ранее писал 5-tv.ru, с имуществом сбежавшей звездной пары не все гладко. Автомобиль уехавшей из России Пугачевой объявили в розыск, а Галкин распродает иномарки и, по слухам, собирается расстаться с знаменитым замком в деревне Грязь, чтобы переехать в США.