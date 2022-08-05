Испанские маньяки вкалывают девушкам на дискотеках неизвестные вещества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

В результате инцидентов госпитализировали уже троих пострадавших.

Маньяки со шприцами перепугали посетительниц испанских дискотек. Десятки женщин обратились в полицию с жалобами на непонятные уколы. Только в одной Каталонии — более 20 инцидентов. По словам пострадавших, неизвестные на танцполе пытались незаметно ввести им какое-то вещество.

На музыкальном фестивале в Валенсии после таких уколов трех девушек госпитализировали. При этом, ни одна из жертв инъекции не заявила об ограблении или домогательствах. Полиция по всей стране пытается выяснить, кто и зачем охотится на женщин — со шприцами, но никаких версий пока нет.