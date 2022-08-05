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Необычное астрономическое явление приходится на полнолуние. Что это значит и как правильно просить Вселенную о реализации желаний?

Астролог Елена Корбань рассказала, как правильно загадывать желания в полнолуние, которое состоится с 12 на 13 августа. В эту же ночь случится грандиозный звездопад. Так что шансы реализовать мечты увеличиваются в несколько раз!

«Как полнолуние и звездопад могут влиять на нашу жизнь? Что такое луна в астрологии? Луна отвечает за наши эмоции, за наши чувства, переживания, за наше ментальное здоровье, за нашу психику, поэтому чаще всего в дни полнолуния увеличивается количество краж, количество преступлений, выходов из строя чего-то. В это время постарайтесь ограничить круг своего общения, постарайтесь не вступать ни в какие конфронтации. Если вам хочется выяснить отношения, будьте бдительны и внимательны — это выяснение отношений может привести к фатальным последствиям», — отметила эксперт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам астролога, полнолуния не подходят для важных начинаний. Поэтому она призывает все важные дела и опасные вопросы, а также экстрим отложить на другой день. Корбань добавила, что в эти дни лучше замедлиться и помечтать. Поэтому всегда говорят, что загадав желание на падающую звезду, оно непременно сбудется.

«Итак, как подготовить список желаний на полнолуние с 12 на 13 августа. Очень важно понимать, что после полной луны луна начинает убывать. Следующие две недели она будет очищать, она будет помогать удалять что-то из вашей жизни, поэтому очень важно в этот день написать на листочке желания, направленные на избавление, удаление и уменьшение. Поэтому если вы мечтаете поскорее выплатить кредит, если вы хотите продать какие-то важные вещи, если вы желаете скорее сделать какую-то важную сделку купли-продажи, если вам хочется избавиться от лишних килограммов, если вы мечтаете исцелится от какой-либо болезни, именно такого рода желания нужно будет писать на листок», — рассказала эксперт.

Корбань рассказала, что взять чистый листок и на нем аккуратно написать желание. После слов «я желаю» нужно детально прописать то, что хотите загадать. Затем наливаем в стакан чистую воду и кладем под него листок с мечтами. Емкость нужно будет поставить на подоконник и оставить там на всю ночь. Утром своду нужно выпить, список желаний убрать в укромное место.

«Чем же отличается полнолуние сопряженное со звездопадом? Это усиливает возможности к исполнению наших желаний. Но будьте осторожны: все желания должны быть направлены на избавление», — заключила астролог.

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