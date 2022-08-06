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Может ли банальный отдых сказаться на гормональном балансе в организме? Нужно ли бороться с дневной ленью?

Психолог Михаил Миллер в беседе с 5-tv.ru рассказал, как влияет дневной сон на организм взрослого человека. Если вы думали, что простое желание «прилечь на часов» безобидно, то немного ошибались. И вот почему.

«Все мы знаем, что сон крайне важен в нашей жизни. Спим мы где-то одну треть жизни в зависимости от наших генетики, от среды обитания, от хозяйственной деятельности. Спим от пяти часов до десяти. В средние века люди спали по-другому, у них был двух фазный сон. Они ложились рано, потом просыпались, занимались хозяйственной деятельностью или писали, читали, творили и потом опять засыпали и спали до утра, где-то часов до 8:00 или 9:00», — рассказал эксперт.

По словам Миллера, сон обусловлен гормональным состоянием нашего организма. В течение дня накапливается гормон аденозин, в зависимости от света может увеличиваться или уменьшаться количество серотонина. Также появляется такой гормон, как мелатонин, который влияет на сонливость и усиливает желание спать.

«Двухфазный сон для детей очень полезен. За день они успеют накопить гормоны, которые помогают снять напряжение и спать качественно. Для людей взрослых сон после 6-7 часов вреден, потому что гормон будет израсходован быстро, он не успеет достаточное количество быть накопленным в оставшуюся часть дня, и сон ночной будет не продолжительным и неглубоким», - объяснил психолог.

Он заключил, что взрослым не рекомендуется дремать после шести часов вечера и расходовать эти гормоны.

Как ранее писал 5-tv.ru, что употребляемая пища напрямую влияет на сон в худшую и в лучшую сторону в зависимости от рациона. Какие продукты только мешают здоровому сну, разобрала специалист в области пищевых технологий Яра Хуссейн.