Эрдоган заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Турецкий лидер отметил, что после переговоров двух делегаций многие вопросы были обсуждены и решены.

Новая страница в русско-турецких отношениях может быть открыта после переговоров президентов России и Турции в Сочи, которая стартовала около часа назад.

«Господин Президент я также выражаю благодарность. Я рад, что вскоре после нашей тегеранской встречи здесь вновь встречаемся с Вами. Наши делегации встретились, эти встречи прошли продуктивно. Касательно экономических, торговых наших областей во всех этих сферах были проведены и обсуждены много вопросов. А сейчас после всех этих вопросов, наверное, можно сказать поставили точку и верю, что мы откроем новую страницу в русско-турецких отношениях», — заявил в приветственной речи Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что первыми темами в «новой странице» могут стать Сирия, сотрудничество в сфере энергетики, экспорт зерна в Черном море и развитие туризма.

«Наши шаги, наши встречи тоже верю укрепят всю эту тенденцию и наши отношения. И наряду с этими вопросами, что в Сочи будут делать, будут обсуждать и пристально следить за нашей встречей в Сочи. И наверное самый лучший ответ будет направлен этим кругам и этим лицам», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в своей приветственной речи также обозначил торговлю зерном, строительство атомной электростанции и «Турецкий поток» ключевыми вопросами в рамках переговоров двух стран. Российский лидер отметил ключевую роль газопровода в поставках «голубого топлива» в Европу.