Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

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На момент ЧП малышка находилась в гостях у бабушки.

Собака напала на четырехлетнюю девочку в городе Черногорск в Хакасии. Как стало известно 5-tv.ru, малышка пострадала, когда находилась в гостях у бабушки.

ЧП произошло в доме на улице Садовой, в частном секторе. По данным следственных органов, ребенок играл на улице в момент, когда животное неожиданно напало. Собака укусила девочку за голову, ухо и руки.

В настоящее время жизни малышки ничего не угрожает. Однако медикам пришлось ампутировать левое ухо ребенка, так как спасти его было невозможно.

Правоохранительными органами на данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств. Следственный комитет пока не возбуждал никаких уголовных дел.

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