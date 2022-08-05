Здесь птицы не поют, деревья не растут: почему ваш дом отнимает всю энергию

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Если ваши проблемы не заканчиваются, присмотритесь к жилищу. Возможно, вы делите крышу над головой с нечистой силой. Не исключено, что из-за этого разбилось на мелкие осколки счастье жены Аршавина.

Бывает, что неприятности так и сыпятся на вашу голову: болезни, потери, проблемы с финансами, провалы на работе и крах в личной жизни. Казалось бы, этому когда-то должен прийти конец. Но света в конце тоннеля так и нет. Примерно что-то похожее было в жизни супруги Андрея Аршавина — Алисой Казьминой. После разрыва с мужем она до сих пор не привела свою жизнь в порядок. Не исключено, что причина всех бед, свалившихся на ее голову — плохая энергетика в доме. Как прогнать ее или вообще не заселиться в такое место, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала экстрасенс Виктория Райдом.

Нехорошая квартира

Понять, что с вашим домом что-то не так, можно нескольким признакам, говорит собеседник. Для начала обратите внимание, с какого момента в вашей жизни началась череда проблем. Возможно, это связано с переездом в новый дом или квартиру.

«Если после переезда на вас как из рога изобилия начинают сыпаться всякие неприятности, то стоит, конечно, задуматься: а не забирает ли ваш собственный дом вашу удачу? Возможно, участились ссоры, скандалы, дети стали чаще болеть, вы постоянно чувствуете какой-то неприятный запах, но не можете обнаружить его источник. А в доме появляются какие-то насекомые, от которых никак не избавиться», — говорит эксперт.

Ко всему перечисленному она рекомендует обратить внимание на продукты — не портятся ли они быстро, даже если вы их правильно храните? И еще один момент — к вам вдруг перестали переходить в гости друзья, которые раньше у вас дневали и ночевали. Все это признаки нехорошей квартиры.

Откуда ветер дует?

Возможно все это «наследство» вам досталось от предыдущих владельцев, полагает экстрасенс. Кто-то из них мог заниматься, к примеру, токсичной магией. Поэтому присмотритесь — не остались ли вещи дома от старых хозяев.

«Например, если кто-то оставил какие-то старинные зеркала или, может быть, старинную мебель. Вряд ли они сделали это просто так. Также важно осмотреть косяки, дверные проемы на наличие всяких колющих предметов — это булавки, иголки, потому что зачастую именно с их помощью люди делают не очень приятные энергетические вещи», — объясняет медиум.

Чтобы начать новую жизнь, придется засучить рукава. Ваше счастье прежде всего зависит от вас. Наденьте перчатки и начинайте избавляться от всего сомнительного и ненужного.

Сто раз проверьте, один — купите

Бывают истории, когда и в новом жилье начинается черная и полоса. Возможно, полагает собеседник, вы купили квартиру в доме, на месте которого было кладбище или располагалось производство, где часто случались смерти. Изучите детально этот вопрос. И если вы еще в шаге от покупки своего гнездышка, смело откажитесь от сделки, советует Виктория Райдом.

И последний момент, который должен насторожить жильцов — растения на придомовой территории. Если она цветет и пахнет, здесь все хорошо с энергетикой. А вот если ничего не приживается, дело плохо. Но отчаиваться не стоит, по словам собеседника.

«Негативная энергия — это не приговор, всегда все можно вычистить, главное знать, как это сделать», — заключила она.

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