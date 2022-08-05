Минобороны: ВКС РФ уничтожили обучаемых инструкторами из США боевиков в Сирии

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Диверсионные группы действовали, находясь в районе пустыни. Они были направлены на мирное население и инфраструктуру.

Военно-космическими силами России уничтожены группировки боевиков в Сирии. Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что боевики обучались инструкторами из Америки. В ведомстве также пояснили, что формирования совершали диверсии из пустыни против мирных граждан и объектов инфраструктуры.

«При проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки „Лива Шухада Эль-Карьятейн“, скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в декабре российскими самолетами был ликвидирован главарь одного из бандформирований. Тогда сообщалось о «спящих ячейках» и их активизации. Они совершали теракты в отношении сирийских властей фактически ежедневно.

Помимо борьбы с терроризмом, у сирийских военных случаются инциденты с участием американских солдат. Так, местные военнослужащие прогнали колонну техники США. Инициатива принадлежала мирному населению. Такие ситуации участились. Заокеанскими силами незаконно контролируются нефтяные месторождения в ряде провинций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.