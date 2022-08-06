Диетолог рассказала, кому нельзя есть холодную пищу и чем это чревато

Диетолог Круглова рассказала о вреде холодной пищи для людей с проблемным пищеварением

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Употребление продуктов и напитков прямо из холодильника в сильную жару кажется спасением. Однако такое «спасение» может привести к очень неприятным последствиям.

Многие люди после употребления холодной пищи страдают от болезненных ощущений в области живота. Это свидетельствует о нарушениях в работе пищеварительной системы. Диетолог Наталья Круглова призвала таких людей исключить употребление холодных блюд и напитков.

По словам врача, воздержаться следует от поедания продуктов сразу из холодильника, а также мороженого. Это может спровоцировать ухудшение тех нарушений, которые у вас уже имеются.

«Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то есть выброс содержимого желудка обратно в пищевод, холодная пища может усугубить симптомы и ухудшить ваше состояние. Холодные напитки и продукты провоцируют вздутие и могут нарушать стул», — уточнила Круглова в беседе с радио Sputnik.

Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни. Что касается последствий, то еще блюда из сразу холодильника способны вызывать головную боль.

«При переохлаждении иммунные силы нашего организма ослабевают, что позволяет инфекциям или вирусам вести себя более безнаказанно», — подытожила она.

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