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Турецкий лидер два часа назад приехал в российский курортный город.

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер два часа назад приехал в российский курортный город с официальным визитом.

Президент России в рамках открытой части переговоров заявил о проработке правительственной делегацией всех крупных вопросов для максимально продуктивного диалога. Также Путин добавил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Турецкий поток» сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России. Он работает исправно и без сбоев, поэтому европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер поблагодарил своего коллегу за личное участие в вопросе поставок зерна с Украины. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой странице в вопросах сотрудничества двух стран.