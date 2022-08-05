Секрет молодости: почему София Ротару не стареет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Как певица смогла сохранить свое лицо в отличном состоянии? Дело только в пластических операциях или ей повезло с генетикой?

Врач-дерматолог и специалист по инъекционным методикам Диана Магомедова профессиональным взглядом изучила фото и видео певицы Софии Ротару и рассказала, как артистке удается выглядеть в свои 74 года так молодо. Об этом пишет KP.RU.

В последний раз София Ротару выступала зимой этого года. Выглядела она не на свой возраст.

«Рассматривая фотографии последних выступлений и появлений на публике Софии Михайловны, можно сказать, что выглядит она чудесно для своего возраста. Как инъекционного специалиста, меня больше всего восхищает овал лица. Иметь такой четкий и красивый овал в 74 года — это, конечно, не чудо, а долгая и кропотливая работа. Причем как специалистов, так и артистки», — рассказала эксперт.

Она выразила уверенность, что Ротару регулярно делает биоревитализацию (серии инъекционных процедур для улучшения и омоложения кожи). Кроме того, вероятно, она неоднократно прибегала к нитям, филлерам и ботоксу.

В прошлом году поклонники артистки решили, что она сделала очередную подтяжку. Но близкие ей люди уточнили, что с хирургическими подтяжками покончено. Теперь фаворит артистки — нити.

Магомедова предположила, что Ротару делала нитяной фейслифтинг. Она объяснила: процедура заключается в том, что через небольшие проколы косметолог вводит специальные нити, которые создают поддерживающий каркас для кожи, инъекции ботокса и филлеры.

Внешность Ротару значительно менялась после 40 и после 60 лет из-за подтяжек лица. В среднем их результата хватает на 12 лет. До 40 лет артистка делала блефаропластику — певица убрала мешки, морщины, синяки и грыжи вокруг глаз.

Врач предположила, что София Ротару делала круговую подтяжку лица. По ее словам, процедура сделана удачно. Она добавила, что певице повезло с генетикой — у нее мышечный тип старения, а это «большой плюс в борьбе за молодость». Эксперт отметила, что полученный после подтяжек результат нужно поддерживать «уколы красоты», прибегать к инъекционным методикам и аппаратной косметологии, подбирать грамотный домашний уход.

Как ранее писал 5-tv.ru, украинская певица София Ротару поддержала свою страну впервые после долгого молчания. Сначала артистка отмалчивалась и никак не комментировала спецоперацию России по защите Донбасса и лишь один раз озвучила позицию в социальных сетях.