Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона

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Власти КНР заявили о приостановке сотрудничества со Штатами в ряде сфер. А все из-за их агрессивной политики.

Власти Китая объявили о прекращении работы с США, а также об отмене ряда механизмов сотрудничества. Об этом говорится в пресс-релизе МИД КНР.

Согласно документу, отменена двусторонняя встреча с представителем Пентагона, прекращается прямая связь между военными командованиями в регионах и завершено сотрудничество по механизму обеспечения безопасности на море. Помимо этого, приостановлены переговоры со Штатами по изменению климата и борьбе с незаконной миграцией. В отдельности говорится об отмене сотрудничества по вопросам юстиции, судопроизводства, борьбе с наркоторговлей.

Обострение произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Визит американского политика на остров стал первым за последнюю четверть века. Власти КНР начали масштабные боевые учения в акваториях Тайваня. Российские и зарубежные эксперты уже дали оценку происходящему. Перед этим правительство Китая не единожды предупреждало Вашингтон о негативном отношении к визиту на остров делегации из Америки. По мнению китайской стороны, он несет угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова раскритиковала Пелоси за мнение о пуске ракет близ Тайваня.