Меньше гендеров, больше рейнджеров: Орбан в США разгромил западные ценности

Виктор Орбан в ходе визита в США выступил за увеличение в мире «Чаков Норрисов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Глава венгерского правительства в речи на съезде республиканцев выступил в защиту многовековых традиций.

Венгерский премьер разгромил западные ценности, особенно нетрадиционные. Причем, сделал это в Соединенных Штатах. Выступая на съезде республиканцев Виктор Орбан сначала обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине, но и этого ему показалось — мало.

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, нам нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов — больше Чака Норриса!» — гордо заявил с трибуны глава венгерского правительства.

Орбан упомянул голливудскую звезду неслучайно. Он познакомился с Норрисом четыре года назад, когда актер приезжал с женой в Будапешт. С тех пор они стали добрыми друзьями. 78-летний Норрис придерживается консервативных взглядов. На выборах 2016 года он поддерживал Трампа.