Среди пострадавших при обстреле больницы в Донецке есть дети

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСC; 5-tv.ru

Больше всего взрывной волной задело отделение роддома.

Больница в Донецке попала сегодня под удар ВСУ. Часть здания разрушена, пробита крыша. Больше всего взрывной волной задело отделение роддома. Пострадали люди, которые находились рядом. Ранены, по меньшей мере, четыре человека, в том числе дети.

«Мама с ребенком только вышли. На крыльце с ними это случилось. Они назад. Вот ребеночек плачет, маленькая девочка. Дальше я не знаю. Сотрудница наша еще ранена», — рассказывает Надежда Еськова.

Снаряды падают и в других районах столицы ДНР. Всего за полчаса ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Зайцево более 30-и боеприпасов натовского калибра.