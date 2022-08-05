Соседов о критике Шукшиной в свой адрес: «Не надо считать себя прокурором русской жизни!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Телеведущий посоветовал актрисе посмотреть в зеркало и вспомнить скандальное поведение своих родственников.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прямолинейно ответил на жесткую критику актрисы Марии Шукшиной. Недавно в своем личном блоге она крайне нелестно отозвалась о телепрограмме Соседова, а его самого назвала «фриком-проституткой», подчиняющегося «страусиной политике».

Сергей Соседов дал 5-tv.ru эксклюзивный комментарий и прокомментировал ситуацию. Телеведущий посоветовал Марии Шукшиной посмотреть на себя в зеркало и напомнил, как она долгие годы боролась в судах с членами своей же семьи.

«Надо сначала внимательно посмотреть на свой облик внешний, на свое поведение. И не надо считать себя прокурором русской жизни и, тем более, мнить о себе, как о совести нации. Это попросту неприлично», — заявил Соседов.

Кроме того, он добавил, что его команда помогает людям в тяжелых жизненных ситуациях, в которых Мария Шукшина, как дочь знаменитых родителей, никогда не находилась.

© РИА Новости / Илья Питалев

В конце комментария Сергей Соседов обратился к актрисе и призвал ее не распространять подобные мнения в медиапространстве.

«Не надо свои мнения предвзятые, вздорные, выпускать и выплескивать в интернет. Это неприлично. Это некрасиво. И то, что она говорит, эта Маша Шукшина, это оскорбительно и пусть она придержит свой язык за зубами», — обратился к актрисе Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Соседов оскорбился на критику Сергея Пенкина.