Звезда «Триггера» Даниил Воробьев стал отцом с диагнозом «бесплодие»

Фото: Instagram* / dania.vorobyov

В октябре 2020 года у артиста родилась дочка. Теперь он верит в чудеса!

Актер Даниил Воробьев рассказал, что стал отцом вопреки диагнозу «бесплодие». Артист даже не сразу поверил возлюбленной, когда та показала положительный тест на беременность. Об этом артист рассказал в интервью порталу WomanHit.

«Семь лет назад мне поставили диагноз „бесплодие“, с которым я пытался бороться, потом наступила фаза принятия этого факта, в итоге я успокоился и перестал переживать. И вдруг в моей жизни появляется Марина Смирнова, девушка, с которой мы учились в одной школе, и у нас возникает очень крепкая духовная связь, а также очень много юмора. И вот однажды, нервно хохоча, Марина показывает мне тест с двумя полосочками», — рассказал Даниил.

Воробьев добавил, что сначала его это развеселило, но потом он понял, что это правда и был безмерно счастлив. Дочка актера родилась в октябре 2020 года. Девочку назвали Эльза Лила. Артист считает настоящим чудом появление ребенка, изменившим его жизнь. Артист рад, что впервые стал отцом в 39 лет, потому что он осознанно готов нести ответственность за ребенка.

Актер рассказал, что возлюбленная с дочерью часто ездят с ним на съемки и летают в разные города. Воробьев не любит расставаться с семьей и не хочет пропускать важные моменты в жизни ребенка.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Николь Кидман излечилась от бесплодия после купания в волшебном водопаде.

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