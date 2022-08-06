Врач назвала опасные болезни, которыми можно заразиться через посуду

Терапевт Сухова предупредила о риске заражения герпесом или чесоткой через посуду

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Во избежание инфекций стоит соблюдать линую гигиену.

Использование одной и той же посуды разными членами семьи в разы повышает риск заражения различными инфекциями. Подобное заявление сделала терапевт «СМ-Клиника» в Солнечногорске Вера Сухова.

По ее словам, категорически не рекомендуется пить из одной кружки. Это может привести к заболеваниям, которыми можно заразиться контактно-бытовым путем. Они могут передаваться через бытовые предметы.

«Такими заболеваниями могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, бруцеллез», — предупредила врач.

Также, если в семье нет людей, болеющих инфекционными заболеваниями, не стоит пренебрегать правилами гигиены.

«В целом, меры профилактики простые: тщательно обрабатывать предметы и вещи, используемые большим количеством людей одновременно, соблюдать личную гигиену», — отметила Сухова в беседе с Газета.ру.

Кроме того, она заметила, что также категорически нельзя доедать или допивать продукты даже за членами семьи.

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