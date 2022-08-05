В РФ за сутки выявили 18 555 новых случаев заражения коронавирусом

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В настоящее время вакцинация для профилактики инфицирования COVID проводится во всех регионах страны.

В России за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса. Информация поступила из Оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Также говорится о том, что число граждан, попавших в больницы с коронавирусом, сократилось до 1906 человек, а рост госпитализаций замечен в 40 регионах страны. Кроме того, за сутки выздоровели более девяти тысяч человек. Зафиксировано 47 летальных случаев.

В России продолжается бесплатная вакцинация граждан. Официально зарегистрировано семь вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что тревожная динамика заболеваемости коронавирусом наблюдается не только в РФ, но и в ряде стран в целом. Представитель Кремля заявил, что люди не ограничены в желании заботиться о своем здоровье. Им никто не запрещает самостоятельно принимать меры предосторожности. Также Песков отмечал, что нынешняя ситуация с COVID-19 непохожа на предыдущую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19.