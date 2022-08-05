Ярая патриотка Лобода поменяла Украину на другую страну

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица давно покинула родину, ради которой на кон поставила всю свою карьеру. Между тем, критиковать Россию, где годами зарабатывала миллионы, не перестала.

Не поддержавшая спецоперацию Светлана Лобода променяла Украину на другою страну — Латвию. Еще недавно певица защищала свою родину и ее граждан, поставив на кон славу и огромные заработки в России. Осуждая действия страны, артистка сначала демонстративно уехала на Мальту, откуда делала критические высказывания против спецоперации. Следующим пунктом назначения стала родная Украина, но почему-то надолго она там не задержалась.

Как оказалось, исполнительница хита «Твои глаза» уже давно обосновалась в Риге, где она чувствует себя в своей тарелке. Певице нравятся и местные жители, и колорит, и еда.

«В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

По словам артистки, первое место в Риге, где она побывала, церковь святого Петра. Оно настолько пришлось по душе Светлане, что совсем скоро она сняла здесь клип для своей песни.

«Я подумала, какое хорошее место. Как было бы здесь хорошо какое-нибудь видео снять. И буквально через полтора месяца мы снимали наше видео на песню „Молитва“ в этой церкви», — поделилась певица.

Она выразила уверенность в том, что самые сильные желания обязательно сбываются. Главное — верить и надеяться.

«Мысль, которую ты запускаешь в космос, имеет место работать», — заверила Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода отказала дочерям в желании возвращаться в Россию.