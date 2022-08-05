Вульгарная комедия: Китай ответил на действия Пелоси парой хлестких фраз

Глава МИД Китая Ван И: визит Пелоси на Тайвань обернется для США жесткими последствиями

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Власти Поднебесной редко позволяют себе жестко высказываться в адрес коллег, но наглость США заставила их забыть о дипломатии и говорить напрямую.

Визит американского спикера Нэнси Пелоси на Тайвань представляет из себя ни что иное, как вульгарную комедию. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Пномпене.

Ван И особо подчеркнул, что подобные провокации Соединенных Штатов ударят по ним же, словно огромный бумеранг.

«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для Соединенных Штатов Америки серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — сказал глава китайского МИДа.

Кроме того, Ван И добавил, что Китай в сложившейся ситуации вынужден реагировать жестко и непоколебимо.

«Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа „одного Китая“ и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР», — добавил он и подчеркнул, что никакие уловки не помогут США манипулировать Тайванем.

Ранее 5-tv.ru приводил заявления Сергея Лаврова о том, что все попытки США доминировать в мире — абсолютно бесполезны.