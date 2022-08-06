О каких болезнях сигнализирует постоянный тремор рук?

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Симптоматика подобного заболевания может развиваться в очень медленной форме. Однако пропустить ее никак нельзя.

В большинстве случаев трясущиеся руки указывают на проблемы с нервной системой. Подобная симптоматика чаще проявляется у людей старшего поколения. Такое мнение выразил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«У людей старше 60 лет это может быть проявлением старческой деменции или болезни Паркинсона. В такой момент нервная регуляция нарушается, появляется мелкий тремор. При мелком треморе также могут дрожать части тела. В частности, лицо, нос, губы и щеки. Иными словами, происходит поражение нервных клеток и оболочек», — пояснил он.

Также, по словам эксперта, опасные процессы проявляются не сразу, развиваясь в человеческом организме достаточно долго.

Это процессы и симптоматика могут развиваться достаточно медленно. Врач отметил, что бывают и врожденные состояния — родовые травмы или поражения нервной системы в детстве. В таких случаях у человека могут быть врожденные подергивания.

«Но это, в свою очередь, к чему-то серьезному не приводит», — успокоил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, такие симптомы могут возникать на фоне различных интоксикаций. Алкогольное отравление в дальнейшем ведет к отмиранию нервных клеток. Вдобавок трясущиеся руки могут быть признаком производственного токсикоза после работы с различными солями или тяжелыми металлами.

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