Тело задушенной девушки нашли на сортировке мусора в Челябинске

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Незадолго до смерти у несчастной был конфликт в семье. Кто же из близких с ней так жестоко поступил?

На сортировке мусора в Челябинске обнаружено тело задушенной девушки. Об этом сообщает портал 74.ru. Страшная находка была упакована в пакет и перевязана скотчем.

По словам очевидцев, останки несчастной привез мусоровоз. Рабочие увидели труп при разборке груза. Информация подтверждена правоохранителями. Личность жертвы установлена. Известно, что ей 19 лет. Оперативниками задержан отчим. Выяснилось, что ему не нравилось, что падчерица долгое время проживала вместе со своей мамой. Подозреваемый был до этого судим за нанесение побоев избраннице.

В ходе расследования также стало известно, что иногда девушка могла пару дней ночевать с друзьями. Конец июля стал для нее роковым: компания проводила девушку до дома, а после она перестала выходить на связь. Мать погибшей обратилась в полицию в начале текущего месяца. Затем несчастную нашли в районе сортировки.

Похожий случай произошел в мае прошлого года в Кемерово. Тогда мужчина расчленил девушку и смыл тело в канализацию. Оно было обнаружено слесарем во время устранения засора. Виновным оказался молодой человек 21-летней жертвы, который сознался в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разрезанное на куски и расфасованное по пакетам тело девушки обнаружили в Кузбассе.