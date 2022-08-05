Вкусно и ароматно: рецепт быстрой творожной шарлотки

Фото, видео: Youtube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Невероятно вкусный пирог не оставит равнодушным никого!

Шарлотка — универсальный пирог, который можно готовить в любое время года. Ведь яблоки можно найти как на дачном участке летом, так и в магазине. Новую интерпретацию знаменитого рецепта предложил YouTube-канал «Рецепты Натали».

Ингридиенты:

Яйца — 3 штуки

Сахар — 150 граммов (7,5 столовых ложек без горки)

Соль — 1 щепотка

Масло сливочное размягченное — 120 граммов

Творог (любой жирности) — 250 граммов

Мука пшеничная — 240 граммов (12 столовых ложек без горки)

Разрыхлитель — 1 чайная ложка (5-6 грамм)

Яблоки — 2 штуки (200 грамм)

Способ приготовления:

Для пирога понадобится три куриных яйца. К ним нужно добавить сразу 150 граммов сахара. Также сразу добавляем щепотку соли, чтобы вкус был сбалансированным. Теперь берем миксер и все взбиваем до хорошей светлой пены. Теперь в эту смесь добавляем 120 граммов размягченного сливочного масла. Лучше предварительно выложить масло из холодильника, чтобы не дожидаться, когда оно размякнет. Также добавляем в тесто творог. Подойдет абсолютно любая жирность. Теперь снова беру миксер и на средних оборотах взбиваю все от двух-трех минут. За это время масло должно вмешаться в эту смесь вместе с творогом. Теперь можно добавлять муку и разрыхлитель. Понадобиться 240 граммов пшеничной просеянной муки. Это 12 столовых ложек без горки. Также сразу с мукой просеиваю одну чайную ложку разрыхлителя. Это где-то пять, максимум шесть граммов. Включаем миксер на средние обороты и перемешиваем.

Все готово. Буквально на секунду отставляем миску с тестом в сторону, очищаем яблоки и избавляемся от сердцевины. Подготовленные яблоки режем средними ломтиками. Также вы их можете нарезать кубиками, здесь все зависит от ваших предпочтений.

Также нужно подготовить форму. Ее диаметр 20 сантиметров. Ее предварительно выстилаем пергаментом и дно, и борта формы. Это поможет после запекания без труда извлечь пирог. Можно брать тесто и выкладывать в форму.

Теперь берем подготовленные яблоки и выкладываем сверху, немножечко вдавливая в тесто. Можете это делать хаотично, можете создать какой-то узор. Безусловно, классическая шарлотка — это яблоки, но также для этого пирога подойдут абрикосы или персики или, как вариант, груша. Духовка моя разогрета до 180 градусов. Буду запекать шарлотку ровно 45 минут. По истечении этого времени шарлотка абсолютно готова. Проверяем ее на готовность с помощью деревянной палочки, она должна оставаться сухой и чистой. Даем пирогу остыть. Затем убираем из формы, выкладываем на блюдо. По желанию пирог можно слегка припылить сахарной пудрой. Это очень ароматно, друзья. Пахнет творожной выпечкой и печеными яблоками.

Автор рецепта настоятельно рекомендует приготовить вот такой пирог к чаю. Она уверена, что все ваши родные оценят его по достоинству.

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