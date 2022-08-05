Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / borodylia

Чтобы помочь Теоне, телеведущая вспомнила старый дедовский способ.

Телеведущая Ксения Бородина провела операцию семилетней дочери Теоне. Она решила удалить ей молочный зуб сама и в домашней обстановке. Видимо, не только знаменитость не любит ходить по врачам, но и ее дети.

Судя по видео в Instagram*-аккаунте, попыток было несколько, способов — тоже. Звездная мама пробовала ухватиться за зуб руками, но он не поддавался манипуляциям, тогда в ход пошли обычные нитки. Способ старый, но проверенный — пока Тея смотрела телевизор, Ксения работала доктором и, о чудо, зуб сдался.

Теона, кстати, держалась молодцом. Иногда всхлипывала, но быстро переключалась. Во многом благодаря своей маме — она делала все, чтобы процедура прошла легко, быстро, с позитивным настроем. На кадрах видно, что совсем скоро Тея смирилась с маленькой потерей и занималась своими делами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина намекнула на связь откровенных фото Бритни Спирс и Бузовой.

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