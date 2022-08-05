Цена скандала: Спейси обязали выплатить $31 млн создателям «Карточного домика»

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Знаменитый актер оказался втянут в большой конфликт на почве неких домогательств. Из-за этого создатели картины понесли большой ущерб.

Кевину Спейси придется заплатить 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик» из-за домогательств. Такую компенсацию назначил суд — за нарушение контракта.

Создатели «Карточного домика» понесли большие убытки из-за сексуального скандала, который разгорелся в 2017-м. Сначала претензии к Кевину предъявил актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что Спейси позволил себе лишнее на съемках 30 лет назад, когда Энтони было всего 14 лет. После чего последовали и другие обвинения в адрес Кевина.

Создателям «Карточного домика» пришлось приостановить съемки. Спейси из сериала убрали, а сценарий всего сезона пришлось переписывать. Вместо запланированных 30 серий, вышло только восемь.