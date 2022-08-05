Российские военные предотвратили гуманитарную катастрофу под Лисичанском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

ВСУ, уходя, разрушили всю инфраструктуру: нет электричества, не работает водопровод.

Гуманитарную катастрофу предотвратили российские военные. Они доставили крупную партию продуктов и товаров первой необходимости в один из отдаленных поселков под Лисичанском.

Конвой туда пришел впервые. Обстановка там крайне сложная. ВСУ, уходя, разрушили всю инфраструктуру: нет электричества, не работает водопровод. И 40 тонн продуктов и воды стали настоящим спасением.

«Спасибо за хлеб, то что он есть, а он еще и чудесный такой. Нас пятеро, да мы делимся, и все время делились иначе не выжили бы, спасибо вам ребята!»

Колонны с гуманитарным грузом для жителей освобожденных территорий формируются ежедневно. Это позволяет избежать продовольственного коллапса.