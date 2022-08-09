«Это не похоже на отцовскую любовь»: С кем останутся дети Шакиры и Пике?

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему певица не хотела выходить замуж за футболиста.

Жерар Пике согласился отдать детей Шакире за 400 тысяч евро! Какие еще условия выдвинул футболист бывшей возлюбленной? Почему поп-дива хочет переехать с наследниками из Испании в США? За что ей грозит тюремный срок? И зачем певица собирает компромат на неверного мужа? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Шакира и Жерар Пике были одной из самых красивых и ярких пар зарубежного шоу-бизнеса. Колумбийская певица и защитник «Барселоны» познакомились 12 лет назад на съемках клипа. Роман певицы и футболиста развивался стремительно. В 2013 они впервые стали родителями. А еще через два года у них родился второй сын. Однако пара так и не узаконила свои отношения. И по словам Шакиры, это было ее решение.

«Брак жутко меня пугает. Я не хочу, чтобы он воспринимал меня как жену. Я хочу, чтобы я была его девушкой. Его любовницей, запретным плодом. Я хочу держать его в напряжении», — призналась Шакира.

Почти с самого начала их романа таблоиды стали писать об изменах футболиста. Его часто замечали в ночных клубах в компании моделей. Однако пара никак не реагировала на новости и продолжала демонстрировать семейную идиллию.

«В каждой паре бывают взлеты и падения. Но он всегда поддерживает меня, а я поддерживаю его», — рассказала певица.

А в начале этого лета разгорелся громкий скандал. Испанская газета сообщила: что артистка застала возлюбленного в их пастели с 20-летней студенткой. Терпению певицы пришел конец. Она выгнала неверного мужа из дома.

«После того, как Шакира их застукала и выгнала его, Пике живет в своей холостяцкой квартире. Его соседи в течение нескольких недель видели, как он тусуется ночи напролет», — рассказала блогер Шеллон Лестер.

Сам Пике отрицать факта измены не стал. И спустя неделю после расставания уехал путешествовать с новой пассией.

«Шакира давно знала о его изменах, потому что в своей последней песне она говорит: „Видимо, я уже недостаточно молодая“. В сеть попали фотографии с совместного отдыха Пике с новой девушкой. Да она в подметки Шакире не годится», — считает блогер Тиса Телз.

Адвокаты Шакиры, возможно, используют эту фотографию в качестве улики для суда. Экс-возлюбленные не смогли разойтись мирно и готовятся к ожесточенной борьбе за детей. Дело в том, что певица намерена увезти сыновей в Майями, а Пике настаивает, чтобы наследники остались с ним в Барселоне.

«Нет никакой разницы, изменяет или нет, если он хороший отец и заботится о детях. Вот на что будет смотреть суд. И поскольку Пике проживает в Барселоне, несовершеннолетним будет лучше с отцом, потому что им не придется менять школу, они не будут менять место жительства», — объяснил адвокат Давид Хименез.

Многие уверены, Шакира хочет покинуть Испанию из-за уголовного преследования. Местная прокуратура запросила наказание для певицы — восемь лет тюрьмы и штраф в размере 23 миллионов евро.

«Она не платила налоги в Испании несколько лет и сумма долга составляет 14 миллионов евро. Она говорила, что ее тошнит от налоговых инспекций и она устала от их преследования», — напомнила блогер Тиса Телз.

Запрет Пике увезти детей вызвал гнев колумбийской певицы. Шакира уже собирает компромат на неверного экс-возлюбленного. Она намерена нанести серьезный удар по его репутации и карьере, придав огласке все тайные подробности его личной жизни.

«Шакире никак не поможет компромат, который она собирает на Пике. Это никак не отразится, с кем останутся дети. Если только она не предоставит доказательства, что он плохой отец», — считает адвокат Давид Хименез.

На днях стало известно: Пике разрешит увезти сыновей в США, если Шакира погасит его долг в размере 400 тысяч евро. А также если артистка будет ежегодно оплачивать пять перелетов из Испании в США первым классом, чтобы он мог видеться с детьми.

«Это выглядит как откуп за детей. Как по мне, Пике просто хочет заработать на разводе и детях деньги. Суд может обратить на это внимание, ведь это не похоже на отцовскую любовь», — считает блогер Альбер Доменек.

Впрочем, от Жерара Пике, кажется, уже отвернулись даже его преданные фанаты. На недавнем матче Барселоны болельщики освистали защитника, так они решили поддержать Шакиру. А когда мяч попадал к спортсмену, они скандировали имя певицы.

Правда, футбольная карьера Пике пошла на спад задолго до скандала с изменами. Многочисленные травмы, возраст, неподъемная для клуба зарплата, а теперь еще и публичная драма. Тренер заявил Жерару, что не видит его в основном составе команды. Судебные разбирательства могут ухудшить и без того отчаянное положение спортсмена.