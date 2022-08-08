«Запечатлелась с ним»: К кому Олег Газманов приревновал супругу

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Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, что подарили друг другу Олег и Марина Газмановы на очередную годовщину свадьбы.

Олег и Марина Газмановы отметили гранатовую свадьбу! Что подарила певцу на годовщину жена? Как супругам удается сохранять страсть в отношениях? К кому артист приревновал любимую? И зачем Марина носит одежду мужа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Нужно идти под руку с любимым мужчиной, в удобной обуви, сиять своими глазами, иметь хорошую фигуру, пластику, и все остальное будет сидеть отлично!» — считает супруга известного певца.

Олег Газманов и его жена Марина вместе уже почти тридцать лет. В свое время девушка долго отказывалась выходить замуж за артиста. Певец приложил много сил, чтобы отвести строптивую возлюбленную под венец. И все-таки добился своего. Этим летом супруги отметили 19-ю годовщину бракосочетания — гранатовую свадьбу. Марина приготовила Олегу сюрприз — мастер-класс по гончарному мастерству. Процесс изготовления вазы получился очень чувственным и сексуальным.

Жена народного артиста умеет удивлять. На бирюзовую свадьбу она организовала заплыв на сапбордах цвета морской волны, а на розовую супруги переоделись в костюмы фламинго, пили розовое шампанское и ели варенье из лепестков роз. Для Марины очень важно найти достойный подарок. В этом году она купила в антикварном магазине парные крестики, инкрустированные гранатом.

Олег тоже при любой возможности радует любимую. Незадолго до важного события пара посетила модный показ, где Газманов присмотрел для Марины роскошный подарок.

«Олег мне присмотрел одно платье, немножко вампирское, в восточном стиле, уже готовится», — рассказала Марина Газманова.

Жена выбор мужа одобрила. Хоть и призналась, что такую роскошь надевает только на выход. А в обычной жизни предпочитает наряды попроще.

«Я очень люблю красивые наряды. Я очень люблю белый цвет, но, если нужно получить удовольствие от жизни, я все время одеваю рубашки и треники мужа», — поделилась Марина.

А для Газманова главное, чтобы одежду можно было легко снять.

«Должна надеть то, в чем ее можно извалять в траве, на сеновале», — заявил Олег Газманов.

Супруги делятся: несмотря на долгие годы вместе, они не превратили семейную жизнь в рутину. Стараются каждый день удивлять друг друга. Глаза Олега по-прежнему горят при взгляде на любимую женщину.

Сладкая парочка: 70-летний Газманов устроил нежную фотосессию в годовщину свадьбы

«У нее такая фигура и внешность… я ее люблю, поэтому мне все равно во что она одета или раздета», — отметил певец.

Газмановы уверены: секрет в том, что у них одинаковые интересы. Например, оба очень любят путешествовать. Недавно они вернулись из поездки в Дагестан. Супруги любовались горными пейзажами и заодно проведали нового питомца Марины.

«Мне еще подарили коня-ахалтекинца, поэтому я теперь частый гость в Дагестане, у меня там теперь мой пятый ребенок. У нас мальчик, девочка, две моих книги и конь», — рассказала Марина.

Элитный жеребец — подарок хорошего друга.

«Это один щедрый дагестанец, папа, дед Корлеоне мы по- дагестански его зовем», — поделилась супруга Газманова.

Марина была в восторге от скакуна. Муж даже стал волноваться.

«Эти потрясающие глаза, я прям запечатлелась с ним. Олег даже немножко меня ревновал. Но его нельзя оседлать, им можно только любоваться», — отметила Марина Газманова.

«А мне один раз подарили двух пони: маленькие, очень красивые, но злые…загадили весь газон, кусались, в общем, еле-еле я их сбагрил. Теперь не знаю, что делать, когда она коня притащит, ахалтекинца», — добавил певец.

Но у Олега есть время подготовиться. Конь пока остался в Дагестане. Марина еще не решила, когда перевезет лошадь в Москву.