Более 50 тысяч гектаров тайги полыхает в Якутии

Фото, видео: Денис Бушковский / ТАСС; 5-tv.ru

Не менее сложная ситуация на Ямале. Там помимо леса загорелись торфяники.

В России стремительно растет площадь лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка сейчас в Якутии, там горит более 50-ти тысяч гектаров тайги.

А это кадры с Ямала. Там спасатели уже несколько суток пытаются сдержать распространение огня. Помимо лесов горят торфяники. Салехард окутал смог.

И дело даже не в местных пожарах. Дым пришел из соседнего Ханты-Мансийского округа, где ситуация близка к критической.

Там полыхает около 40 тысяч гектаров леса. Огонь тушат более тысячи человек. На помощь местным спасателям прибыли специалисты из других регионов.

Жителям Нижневартовска советуют не открывать окна и носить респираторы или влажные маски — в городе сильное задымление.

На запах гари также жалуются жители Сургута и Ханты-Мансийска.