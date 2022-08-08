Поклонники Валерии считают, что певицу сглазили

Певица Валерия не может петь и перенесла несколько своих концертов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как себя чувствует популярная певица.

Валерия пожаловалась на проблемы со здоровьем! С какими осложнения столкнулась певица после перенесенного коронавируса? Как звезда травмировалась во время выступления на сцене? И почему поклонники считают, что певицу сглазили недоброжелатели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

54-летняя Валерия месяц назад во второй раз переболела опасным недугом. И хоть ковид протекал в легкой форме, певица до сих пор не может вернуться на сцену. Звезду мучает сильная заложенность в груди и кашель. Из-за этого ей пришлось перенести несколько запланированных концертов на юге России на сентябрь.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно», — рассказала поклонникам певица.

А незадолго до болезни Валерия травмировала колено во время концерта. Шагая по сцене в мини-платье и на высоких каблуках, артистка оступилась и упала.

Поклонники переживают за своего кумира и желают Валерии скорейшего выздоровления. Правда некоторые считают, такие напасти не случайны.

«Я в знаки не очень верю, я вообще человек несуеверный», — поделилась звезда.

Валерия не верит в порчу и сглаз. Хотя понимает, что ей наверняка завидуют. В свои 54 года у нее идеальная фигура и привлекательная внешность. Певица занимается любимым делом, у нее прекрасная семья.

«Я могу себя назвать счастливой женщиной, правда. И живя с ощущением, что ты любима, желанна, востребована, действительно, внутри ощущаю абсолютную свободу», — рассказала популярная певица.

Валерия и Иосиф Пригожин уже 18 лет вместе. Певица говорит, секрет их крепкого брака — доверие. Она абсолютно не ревнует мужа.

Почему Валерия с Иосифом Пригожиным вынуждены экономить

«Я совершенно спокойна, когда он встречается по бизнесу с дамами, с женщинами красивыми, интересными. Это прекрасно! Просто я настолько уверена в своем муже, что мне даже в голову не придет устроить какой-то скандал», — заявила Валерия.

Супруги никогда не отдыхают поодиночке. На гастроли тоже ездят вместе. Ну а если в семье и случаются ссоры, то Валерия и Иосиф подолгу не таят обиду и быстро находят взаимопонимание.

«Женщина вообще никому ничего не должна. Все, что она делает, она делает по любви большой. А по любви женщина может совершать совершенно невероятные подвиги», — считает звезда.

Валерия говорит, сейчас они с Иосифом переживают новый виток отношений. Все благодаря полуторагодовалой внучке Селин. Звездная пара испытывает совершенно новые для себя ощущения в роли бабушки и дедушки.

«В субботу у нас, в воскресенье у других бабушек, дедушек. Такая востребованность! Она у нас нарасхват на самом деле. Я бы вообще взяла и не отпускала!» — рассказала артистка.

В скором времени большую семью Валерии и Иосифа Пригожина ожидает пополнение. Уже в августе старшая дочь продюсера Даная должна родить мальчика.

«Я думаю, что у них будет замечательный малыш. Все дети — это вообще всегда большая радость. Конечно, по мере возможности тоже будем принимать участие в воспитании», — поделилась Валерия.

Певица признается, любовь и забота самых близких помогают ей справляться с любыми проблемами. Валерия уверена, что и в этот раз она быстро восстановит здоровье благодаря поддержке мужа и детей.