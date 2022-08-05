Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Антироссийская политика больно бьет по тем, кто ее придерживается. Но почему из-за необдуманных действий властей страдают обычные люди?

Власти Германии согласовали введение государственной надбавки на газ. Продиктовано это заботой о немецких энергетических компаниях, которые переживают непростые времена на фоне конфронтации Европы с Россией. А платить за все, как это часто бывает, придется обычным потребителям.

Как пишет издание Der Tagesspiegel, постановление вступит в силу в середине августа и уже осенью повышение цен на голубое топливо дойдет до простых немцев. Узнав об этом, люди освистали вице-канцлера Роберта Хабека, который назвал рост цен «вкладом в борьбу с президентом России».

Несколько дней назад также стало известно, что немецкая компания RAIN Energy с октября поднимет цены на газ для жителей Кельна сразу на 133%!