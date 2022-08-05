Всё только начинается: почему весь мир стал отворачиваться от Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency Press Office

Дело в сменившихся приоритетах или просто пора бежать с тонущего корабля?

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему мир начинает отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского. Делается это не от прозрения, а ради личных интересов.

«Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошел ко дну. <…> Потому что как было, не будет. Потому что вы меняете аватарки не от осознания преступности действий ВСУ и провокативного поведения США, а исключительно для собственного комфорта. Потому что без искреннего покаяния показное посыпание головы пеплом остается лишь ритуалом. Потому что все только начинается», — прокомментировала Мария Захарова.

Действия «переобувшихся» она также назвала подленькими — свою гражданскую позицию они «свернули в трубочку до лучших времен», пытаясь вернуть жизнь в прежнее русло. Будто ничего и не было. Будто речь идет о мелких шалостях, а не о человеческих жизнях. Вот только поздно пить «Боржоми».

«Обозначились, и хватит. Тем более Россию не отменили, а Зеленский совсем плох. Мало ли что. Особенно мне „нравятся“ те, которые в конце февраля облачились на фото в двуцветные одежды. Например, желтая курточка и синяя шапочка, синяя сумочка и желтый шарфик. Как хочешь, так и понимай: может, случайно такой наряд получился, может — поддержка Украины. А теперь возвращают фотографии в обычной одежде. Не крысы, а крыски. В этом вся суть устроенного аморального перформанса», — добавила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Мария Захарова насчет призыва Зеленского к Китаю объединиться против России.