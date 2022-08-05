«Пострадают все»: как из обычных вирусов создают биологическое оружие

Врач Жито рассказал об опасных опытах с вирусами и рисках для человечества

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В некоторых лабораториях «выращиваются» вирусы, способные уничтожить население всех стран мира. Кто за этим стоит и какова истинная цель экспериментов?

Вирусы и их варианты, которые искусственно культивируются в лабораториях, имеют потенциал распространения по всему миру и способны убить целый слой населения. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По словам эксперта, в лабораториях действительно специально выращивают вирусы, но обычно это делается сугубо в научных целях, к примеру — для создания вакцины.

«Существуют определенные методы, благодаря которым возможно внедрение определенного генетического материала в вирусные молекулы, тем самым делая их опасными для человека. В частности, это может быть использовано в определенных биолабораториях», — объяснил Алексей Жито.

Однако, если специалисты определенной страны пренебрегают законами, то вирус действительно может выбраться за пределы лаборатории и заразить население.

«Если страна сделает искусственно мутировавший вирус, к примеру, ковид-убийцу, то в какой-то момент эта частица может выйти за пределы лаборатории и привести к более тяжелым эпидемиям», — подчеркнул врач.

Также Алексей Жито подчеркнул, что достаточно трудно тайно вынести вирус из лаборатории, как и создать такую «умную мутацию, которая задержится только на одной территории.

«Вирус легко превратить в оружие массового поражения, но это маловероятно. Он не настолько умен, чтобы удержаться только на гражданах одной страны», — поделился мнением терапевт.

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