Судна с украинским зерном вышли из Одессы и Черноморска

Фото, видео: Минобороны Турции / ТАСС; 5-tv.ru

Процедура та же, что и с первым рейсом — в Стамбуле суда досмотрят, после чего они пересекут проливы и через Средиземное море отправятся в пункты назначения.

Этим утром сразу три новых судна с кукурузой вышли из украинских портов. Они доставят в Турцию, Великобританию и Ирландию груз общим весом почти 60 тысяч тонн.

Отправку согласовал специальный координационный центр. Процедура та же, что и с первым рейсом - в Стамбуле суда досмотрят, после чего они пересекут проливы и через Средиземное море отправятся в пункты назначения.

Первый сухогруз с украинским зерном сейчас на подходе к Ливану. Кроме того, координационный центр разрешил отправить одно судно ЗА украинским зерном, из Стамбула в Черноморск.