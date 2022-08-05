Для аквабайкеров планируют ввести новые правила

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В Следственном комитете отмечают: нарушения водители маломерных судов совершают все чаще. Только за два месяца этого лета — уже 12 случаев.

В Петербурге придумали, как бороться с гонщиками на воде. В летний сезон аквабайки становятся для города головной болью. Их сдают в прокат абсолютно каждому, не интересуясь правами или опытом. А в результате — много ЧП на воде. Кто-то лихачит, а кто-то окатывает водой туристов на набережной. Теперь хотят следить за гидроциклами с помощью камер наблюдения. И вообще — распространить на них сухопутные правила. Дмитрий Будков — о новой инициативе.

Скрыться от инспекторов по маломерным судам этому лихачу с подругой на аквабайке не удалось. Говорит, гидроцикл арендовал, а больше ни о чем не думал.

«Ну, я как турист. Вы понимаете?»

«Знаете, что на вас штраф накладывается. А о размере штрафа знаете?»

«Я если честно не знаю».

«Штраф от десяти до 15 тысяч рублей».

А вот эти горе-туристы провели час посреди Финского залива на заглохшем гидроцикле, пока на помощь не пришли спасатели.

«Нам было страшно. Но нас спасли. Потеряли ключ».

«Вас предупреждали что будет штраф?»

«Да, предупреждали. Стыдно. Стыдно и мокро».

Картина с туристами, кстати — типичная. Именно они устраивают «покатушки» без прав.

«Эта категория гидроциклистов так называемых составляет самую большую опасность для Санкт-Петербурга. Потому что, во-первых, не знает правил управления, второе, они не знают правил поведения на воде», — поясняет начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России по Петербургу Александр Радько.

В Петербурге масса компаний по прокату гидроциклов. Пробуем в одной из них арендовать аквабайк. Гидрокостюмы — выдают, инструктаж проводят. Права на управление — не спрашивают.

«Слушай, ну, везде просто по закону я могу не спрашивать у тебя наличие прав. Поэтому закон у нас такой. Просто я могу тебя отпустить, а там уже отвечаешь. Ну, то есть под свою ответственность?»

«Конечно».

Окатить водой отдыхающих на берегу — чуть ли не главное развлечение «водных хамов». Каких-либо специальных оборудованных трасс на воде или фарватера для гидроциклистов нет. Потому свои гонки лихачи устраивают рядом с винд-серферами и даже купающимися на мелководье.

«Они не понимают, где можно ездить, где нельзя ездить. Бывали случаи, когда гидроциклы заходили в зону, где катались только люди на досках. То есть это и яхтенный спорт», — говорит инструктор по видсерфингу Артем.

Оксана так и не смогла добиться справедливости в суде после того, как от лихача на гидроцикле погиб ее муж. Супруг и сын катались на надувной лодке. Он протаранил ее и умчал вдаль. Сын — уцелел чудом. Гонщик позже явился с повинной, но в итоге аквабайкеру дали год условно.

«С экспертизой мы были не согласны. То, что они по экспертизе нам говорили, что мол, человек мог плыть с данными ранениями. Как бы с ущербом здоровью он мог плыть самостоятельно до берега. Так как не выплыл, значит Котляров не виноват», — негодует Оксана Вождакина.

В Следственном комитете отмечают: нарушения водители маломерных судов совершают все чаще. Только за два месяца этого лета — уже 12 случаев.

«Из 12 происшествий по пяти возбуждены уголовные дела. В том числе имелись факты, когда судоводители были в состоянии алкогольного опьянения», — поясняет замруководителя петербургского отделения СК РФ на транспорте Марат Купеев.

Неопытные гидроциклисты уже не раз попадали в аварии с катерами, большими судами и зачастую остаются безнаказанными. Поймать их практически невозможно.

«Законодательство построено таким образом, что виноват в аварии на воде будет профессионал. То есть человек, который управляет 50-ти тонной лодкой, имеет все судоводительские документы и опыт, должен был предугадать этот момент, предусмотреть этот маневр. И априори закон спрашивает с профессионалов», — говорит управляющий пассажирским флотом судоходной компании Георгий Полюдов.

Хоть пространство для маневров ограничивается показателями в 10 км/ч на реках в черте города, и пять — у парковок водного транспорта, а катание по городским каналам и вовсе запрещено, — лихачам закон не писан. Эксперты предлагают перенять сухопутный опыт.

«От камер уйти невозможно. Если эта система будет реализована не только на автомобилях, но и для плавсредств. В каких-то наиболее критических точках», — поясняет председатель комитета по СМИ федерации водномоторного транспорта.

В объединениях аквабайкеров предлагают создавать специально оборудованные водные трассы. И обновить уже устаревшее законодательство, которое бы регулировало, в том числе и деятельность прокатчиков.



