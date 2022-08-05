На Сахалине электричка сошла с рельсов из-за ливня

Фото, видео: Михаил Почуев / ТАСС; 5-tv.ru

До станции отправления пассажирам пришлось добираться пешком.

Жители Сахалина почувствовали себя как в тропиках. Мощный ливень шел несколько часов, и воды выпало столько, что реки мгновенно вышли из берегов. Бурный поток размыл часть железной дороги, из-за чего электричка сошла с рельсов.

К счастью, обошлось без пострадавших — машинист успел замедлиться. До станции отправления пассажирам пришлось добираться пешком. Перерезана дорога, соединяющая несколько поселков — бурные потоки просто смыли насыпь и асфальт.

Ущерб подсчитывают и владельцы домов — вода хлынула на участки и добралась до жилья… Проливные дожди сегодня пройдут и в нескольких регионах Дальнего Востока, там уже готовятся к потопам.

Хотя бы о нескольких каплях и прохладе мечтают в столичном регионе. В Москве сегодня ожидается аномальная жара — столбик термометра дойдет до отметки 33 градуса. Чуть прохладнее будет в Петербурге. Но в городе на Неве уже завтра понадобятся зонты.