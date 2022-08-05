В Ленобласти задержали обвиняемого в изнасиловании «Гатчинского Мэнсона»

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

Мужчина является фигурантом громкого уголовного дела о надругательстве над несовершеннолетней.

В Ленинградской области задержали Андрея Бовта, более известного как «Гатчинский Мэнсон». Он сбежал из здания суда, где решался вопрос, отправлять ли его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В бегах он был несколько дней, и вот накануне его задержали — мужчина пытался вернуться в Петербург автостопом. Как сообщают в полиции, его подвозил дальнобойщик.

Андрея Бовта арестовали несколько лет назад. Его обвиняют в изнасиловании своей несовершеннолетней дочки. Остальных детей он регулярно избивал. Кроме того, у него в доме обнаружили склад с оружием. Сразу после задержания его отправили на психиатрическую экспертизу.