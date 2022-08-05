Дурной пример заразителен: депутаты Бундестага ФРГ планируют поездку на Тайвань

Представители комитета по правам человека Бундестага планируют поездку на Тайвань в конце октября

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Визит немецких политиков на островную часть Китая вопреки позиции ООН только усилит напряженность.

Представители Бундестага сообщили о намерении отправиться с визитом на Тайвань. Как сообщает издание NTV, входящее в группу крупнейшего коммерческого телеканала Германии RTL Television, визит Комитета по правам человека Бундестага планировался на китайский остров уже давно.

Он запланирован на период с 22 по 30 октября и пройдет не только на Тайване, но и в Японии и Гонконге.

«Китайское руководство должно позаботиться о том, чтобы оно не превратилось просто в дракона, извергающего угрозы на международной арене», — резко заявил в сообщении о поездке на Тайвань член Христианско-демократического союза (ХДС) Майкл Брэнд.

Среди прочих, от коалиции поедут политик СвДП Питер Хайдт и член парламента от «Зеленых» Борис Миятович.

Стоит отметить, что Китай считает Тайвань частью своей национальной территории и поэтому категорически отвергает официальные контакты других стран с Тайбэем. Позиции Китая придерживаются Россия, ООН и большинство стран.

Много шума наделала поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которую Китай воспринял как провокацию. Политик не сделала ровным счетом ничего, зато Китай уже ввел ряд санкций против Тайваня, которые косвенно бьют по экономике США. «Вишенкой на торте» стали масштабные учения, которые окружили Тайвань.