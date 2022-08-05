Власти Запорожья сообщили о переходе на российский телефонный код

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Как отметили в администрации региона, многие жители нуждаются не только в мобильной связи, но и в стационарных телефонах.

В ближайшее время стационарные телефоны Запорожской области будут переведены на телефонный код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — заявил Рогов в беседе с ТАСС и уточнил, что технические работы по этому вопросу уже начаты.

Несколько месяцев назад, 30 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Украина отключила Запорожскую и Херсонскую области от интернета и мобильной связи.

На текущий момент на освобожденной территории распространяются сим-карты российских операторов. В конце июня около двухсот тысяч жителей Запорожья уже активировали свои новые номера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российских войск.