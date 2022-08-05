СМИ: российский газ вызвал у Болгарии «рублевую фобию»

Dir.bg указал на страх властей Болгарии платить России за газ в рублях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Власти страны опасаются, что допустят ошибку в схеме оплаты и будут отрезаны от поставок топлива.

Правительство Болгарии опасается переходить на российские условия оплаты газа. Об этом в интервью изданию Dir.bg сообщил журналист Виктор Стефанов.

Он заявил, что несмотря на нужду в российском газе, Болгария испытывает страх, так как новая схема оплаты несет множество рисков и «подводных камней».

«Рублевая схема — это не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя. Речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», — говорится в статье.

Москва с 1 апреля выдвинула на недружественных стран требование проводить расчеты за газ в российской национальной валюте. Для этого необходимо сначала открыть в «Газпромбанке» два счета: валютный и рублевый. На первый поступает оплата в оригинальной валюте, страна продает ее Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет.

Однако, по словам автора статьи, если хоть одно звено схемы будет разрушено, то «Газпром» отрежет «покупателя» от поставок топлива.

«Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, экспорт будет запрещен», — заявил Виктор Стефанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Газпром» приостановил поставки газа в Латвию.