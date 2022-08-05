Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Западная пресса отмечает, что политические страсти возникли из-за старых разногласий между элитами, которые спецоперация только разогрела.

После начала спецоперации России между шумными и высококонкурентными политиками Украины было заключено неофициальное соглашение: отложить в сторону старые разногласия и сформировать единый фронт против Москвы.

Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей и коррупции, пока в деле не оказались замешаны огромные суммы, которые в качестве помощи выделил страны Запада, пишет The Washington Post.

Трения между президентом Владимиром Зеленским и украинскими мэрами, которые получить западные деньги для восстановления разрушенных городов и сел, подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины. Примечательно, что многие населенные пункты Украины нуждались в средствах еще до начала спецоперации: во многих домах коммуникации не обновлялись с советских времен. К тому же, нельзя исключать и фактор коррупции, на которую ссылается западная пресса.

Правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над финансовой помощью и ослабить любых будущих политических соперников.

Разногласия с местными политиками начались после того, как Зеленский осуществил противоречивые отставки в свой собственный кабинет, отстранив от должности главу службы безопасности Украины и ее генерального прокурора.

Центральное правительство Украины является основным проводником десятков миллиардов долларов помощи. Это вызвало разочарование у мэров, которые утверждают, что региональные лидеры имеют больше возможностей, чем чиновники в Киеве. Не исключено, что региональные власти хотят в последний раз набить свои карманы, прежде чем и их область будет денацифицирована в ходе спецоперации России.

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